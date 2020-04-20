Генеральный директор «СКА-Хабаровск» заявил, что клуб полностью рассчитался с нападающим Крузом

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев прокомментировал интервью бразильского нападающего Патрика Круза, в котором тот заявил, что ему не выплатили компенсацию в российском клубе.

— Мы же с ним полностью рассчитались, выполнив все обязательства, — цитирует функционера официальный сайт клуба. — По окончании осенней части первенства ему был оплачен отпуск, после чего Патрик через Мадрид улетел домой в Бразилию. Мы с ним до сих пор на связи и желаем успехов в дальнейшей карьере. В целом, если прочитать интервью полностью, то можно заметить, что у Патрика, действительно, остались теплые воспоминания о небольшом периоде его пребывания в Хабаровске. Он положительно рассказывает о своих впечатлениях, об обстановке, необычном для него этапе жизни в новом городе.

Но эта история сама по себе, наверное, была бы не сильно интересна читателям, ведь речь идет, положа руку на сердце, о футболисте, который в спортивном плане, увы, ничего у нас не показал, да еще и покинул Россию почти полгода назад. В издании, опубликовавшем интервью, работают милые люди, хотя мы не знаем, честны они со своими читателями или нет. Потому что мы разговаривали с Патриком после этого интервью. Он тоже удивлен и просит прощения. Говорит, что в русском варианте его ответы изменили в отрицательном свете. В связи с чем он не стал публиковать текст в своем достаточно популярном Instagram. В предварительном варианте на английском Патрик просто высказал сомнение, так как не знает тонкостей и нюансов нашего трудового законодательства, а журналист исказил смысл фразы, по-видимому, для «хайпового» заголовка.

­— В интервью так же говорится, что у Патрика возникли сложности с адаптацией из-за языкового барьера.

— Как в городе, так и в команде все старались помочь ему в быту и на поле. В интервью он говорит, что это только капитан команды Кирилл Суслов и иностранцы, так как они были ближе к нему, но это не совсем верно. В клубе достаточно специалистов, владеющих иностранными языками, многие футболисты сами прилично говорят по-английски, а ставшие ему друзьями Сато и Асани неплохо выучили русский язык, который Патрик сам не успел осилить. Все установки на матчи ему переводились персонально, даже в перерывах его ошибки разбирались с ним персонально с переводом.

На вопрос же, почему у него не получилось в России, он сам делает достаточно адекватные выводы. У нас на самом деле важно, чтобы даже нападающий выполнял объем работы на поле и вел борьбу. Считаю, что мы рискнули летом 2019 года, бесплатно взяв неординарного и технически одаренного футболиста, но для того, чтобы заиграть в «лучшей лиге мире», этого, к сожалению, недостаточно. Мы ни капельки не жалеем, что рискнули, пригласив Патрика в нашу команду, считаем, что и с футбольной точки зрения, и в плане привлечения внимания к нашему клубу, этот риск был оправдан.