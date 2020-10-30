Генеральный директор «Шинника» покинул свой пост

Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин заявил о своем уходе из клуба.

«Болельщики, друзья, коллеги по футболу, я принял решение написать заявление по собственному желанию. Меня кардинально не устраивают те спортивные результаты, которые показывает команда в последнее время. Да, в спорте говорят, что за результат отвечает тренер, но я не могу смотреть на сегодняшнюю турнирную таблицу. В своей спортивной карьере всегда боролся только за высшие места. Команде нужна перезагрузка.

Надеюсь, те перемены, которые произойдут в клубе пойдут на пользу. За все четыре года у нас с Александром Побегаловым были хорошие рабочие отношения. Расставаясь с клубом, мы пожали друг другу руки. Очень приятно, что нас объединил «Шинник».

Удалось вернуть стадион в собственность клуба, стали проходить с первого раза процедуру лицензирования и многое другое. Признаюсь, на следующий год уже разрабатывали вопрос об участие второй команды в ПФЛ. Были и другие цели. Надеюсь, вектор развития «Шинника» будет продолжен и дальше.

К сожалению, этот год у нас не задался. Наверное, многие хотят, чтобы он поскорее закончился. Уж очень много неудач принес. Я хочу сказать огромное спасибо болельщикам «черно-синих». За их поддержку, иногда внимание к моей персоне. Я не прятался в кабинете, пытался рассказывать о жизни клуба в социальных сетях. Отвечал на комментарии.

Спасибо футболистам, которые за это время выступали в команде. Нашим партнерам, руководству области и города. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, стадиона, базы. Хочу пожелать удачи Центру подготовки юных футболистов. В детях дальнейшая история клуба! Спасибо всем! Вперед, «Шинник»!" - написал у себя в Instagram Горин.