Генеральный директор «Рубина» Сайманов сообщил, что Дзюба покинул расположение клуба

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что российский нападающий Артем Дзюба покинул расположение казанского клуба.

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», — цитирует «РБ Спорт» Сайманова.

33-летний российский форвард в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба проводил тренировки и поддерживал форму в «Рубине».