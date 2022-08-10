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Сегодня, 18:50

Генеральный директор «Рубина» Сайманов сообщил, что Дзюба покинул расположение клуба

Алексей Еремин
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Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что российский нападающий Артем Дзюба покинул расположение казанского клуба.

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», — цитирует «РБ Спорт» Сайманова.

33-летний российский форвард в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба проводил тренировки и поддерживал форму в «Рубине».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rustem-sajmanov-dzyuba-pokinul-kazan/
Артем Дзюба
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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