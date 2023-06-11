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Сегодня, 20:13

Генеральный директор «Ленинградца» рассказал, почему испортился газон на «Петровском»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игорь Левит, генеральный директор «Ленинградца», вышедшего в Первую лигу, рассказал, где команда планирует проводить домашние матчи и почему испортилось поле «Петровского», на котором клуб из Ленобласти играет с мая 2022 года.

«Сложность в том, что Ленинградская область — очень большой регион. Мы знаем, что, когда «Ленинградец» играет на «Петровском», за нас приезжают болеть люди из региона. Поэтому хотим проводить домашние матчи в Ленобласти в какой-то перспективе. Несколько раз команда играла в Рощино, в Тихвине. Когда играли в Тихвине, там собиралось по 3-5 тысяч зрителей на трибунах. Это очень серьезная поддержка. Единственное, далековато туда ехать. Сейчас заканчивается реконструкция стадиона в Гатчине, полным ходом идет реконструкция арены в Рощино. В Ленинградской области есть где играть. Сейчас, когда мы вышли в Первую лигу, интерес болельщиков к команде наверняка возрастет. Ждем их на наших играх, которые будем проводить на «Петровском». Тут действительно играли в регби. В прошлом году на «Петровском» был идеальный газон. Сейчас он активно эксплуатируется, отдается под различные мероприятия, в том числе матчи по регби, поэтому поле в таком виде», — приводит слова Левита «РБ Спорт».

Из-за плохого состояния газона на «Газпром Арену» перенесли ретро-матч легенд «Зенит» — Россия, посвященный 15-летию победы сине-бело-голубых в Кубке УЕФА и завоеванию сборной бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-leningradtsa-rasskazal-pochemu-isportilsya-gazon-na-petrovskom/
Футбол
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
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Балтика – Велес
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Динамо Мх – Алания
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3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
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 0 : 0
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Родина – Рубин
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КАМАЗ

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