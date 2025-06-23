Футбол
23 июня, 12:00

Асхабадзе: «Почти за шесть лет «Факел» потратил на трансферы не больше 50 миллионов рублей»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» объяснил, почему некоторые игроки уходили из воронежской команды в клубы ФНЛ.

— Как лично вы воспринимали решения футболистов покинуть «Факел» и перейти в клубы ФНЛ, которые предлагали им более привлекательные финансовые условия? Имею в виду Маркова, Аппаева.

— А разве футболисты не покидают другие клубы, когда у них заканчиваются контракты? Это первое.

— Но тут люди уходили в лигу классом ниже.

— А в чем проблема? Каждый случай индивидуален. Марков покинул нас, потому что в его контракте была прописана выкупная стоимость. «Урал» этой опцией воспользовался. Сам футболист мог бы отказаться от перехода, но он принял вот такое решение. Клуб принял хорошие деньги на игроке, которого подписывал бесплатно.

— Почему игрок принял такое решение?

— Ему предложили более привлекательные финансовые условия. Мы пожали друг другу руки, попрощались. Марков повел себя очень достойно. Никаких проблем. «Факел» не имел права не отпустить нападающего в «Урал» из-за выкупной стоимости в его соглашении с нами.

— Аппаев?

— Футболист сам изъявил желание уйти от нас. Во-первых, хотел иметь больше игрового времени. Во-вторых, «Балтика» предложила ему лучшие условия. Мы пошли навстречу нападающему, у которого через полгода заканчивался контракт. В итоге он оказался в клубе ФНЛ.

— Самый дорогой трансфер «Факела» на вход за время пребывания в РПЛ?

— Конкретные цифры я вам не назову, так как они являются неотъемлемой частью договоров. Конфиденциальность никто не отменял. Отвечу так. Почти за шесть лет моей работы в клубе «Факел» потратил на трансферы 47-50 миллионов рублей. Вместе с тем заработали на продаже игроков более 70 миллионов рублей. Когда я рассказываю об этом некоторым коллегам, они мне искренне не верят.

Роман Асхабадзе.«Мы три сезона играли в РПЛ вопреки всему и всем!» Асхабадзе — о «Факеле» в ФНЛ, бюджете, Шалимове, жесте Вендела

В сезоне-2024/25 «Факел» после 30 туров набрал 18 очков и занял последнее место в таблице РПЛ. Клуб выступит в первой лиге в следующем сезоне.

Первая лига
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
  • Forward-72

    Вместе с тем заработали на продаже игроков более 70 миллионов рублей. Когда я рассказываю об этом некоторым коллегам, они мне искренне не верят. Я тоже не верю и жители Воронежа тоже

    23.06.2025

  • Степочкин

    В чемпионатах колхозов там на форму только тратят, а игроки ходят в колхоз на работу по будням - еще меньше тратят. Гордиться особо нечем, если это профессиональный футбол. Проделана плохая работа по поиску спонсоров и в принципе тех людей из родного края кто бы мог купить клуб - это все что можно сказать.

    23.06.2025

  • Alexey Tarasov

    А факел где игроков находил-на Авито или на других барахолках?Он что не понимает чтобы нормально играть и места повыше занимать-нужно сначала вкладывать-потом получать:point_up:???А так получили-вылет И не факт что скоро вернётесь:unamused:

    23.06.2025

  • Ganimed77

    Ребята, я за месяц потратил в столовой на обеды 12руб,80 коп, а остальную сдачу складывал себе в карман(ну там мелочи, по тысяче старыми деньгами:joy:), учитесь эффективно и эффектно питаться:sunglasses:

    23.06.2025

    • Асхабадзе — о жесте Вендела: «РФС слишком сурово наказал «Факел»

    Асхабадзе — о Шалимове: «Изначально не подписывали с ним контракт лишь на несколько месяцев»
    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости