Асхабадзе — о Шалимове: «Изначально не подписывали с ним контракт лишь на несколько месяцев»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» объяснил, почему Игорь Шалимов продолжит тренировать команду.

— «Факел» порой журили за слишком частую смену тренеров. В последнем сезоне у руля команды стояли три специалиста: Черевченко, Пятибратов, Шалимов.

— А журили разве только «Факел»? Тут нужно понимать одну вещь. Во всем мире тренерская доля одинаковая. Когда специалист приходит на работу, он отдает себе отчет в том, что в какой-то момент его могут уволить. Никто никого не заставляет подписывать контракт. Если тренер проигрывает четыре-пять матчей подряд, в любом футбольном клубе мира встанет вопрос о перестановке или об оргвыводах. «Факел» не является исключением.

— Почему решили продолжить сотрудничество с Игорем Шалимовым?

— Мы изначально подписали с Игорем Михайловичем договор, который был рассчитан не на несколько месяцев, а на длительный срок, и мы обговаривали с тренером различные варианты. Понимали, что если останемся в РПЛ, решим задачу, то это будет очередным чудом. Но просчитывали все риски, включая и вылет в ФНЛ. Все это с Шалимовым проговорили. Поймите, мы не могли себе позволить пригласить тренера лишь на короткий период времени.

— То есть держали в голове то, что Шалимов будет тренировать «Факел» и в ФНЛ?

— Да, такой вариант мы тоже проговорили. В случае вылета команды в первую лигу и постановки задачи по возвращению в РПЛ за один сезон Игорь Михайлович оставался бы нашим главным тренером. Так и случилось.

— Как бы тогда оценили работу Шалимова на коротком отрезке? (Под руководством 56-летнего специалиста воронежцы провели в РПЛ восемь матчей: четыре ничьи, четыре поражения. — Прим. «СЭ».)

— Нужно оценивать весь клуб, всю команду, а не исключительно главного тренера. Игорь Михайлович пришел к нам практически в самой концовке, когда ситуация уже была архисложная. Поэтому давайте посмотрим, как команда сработает на сборах. Мне нравится подход Шалимова. Это человек с огромным опытом и как футболиста, и как тренера. Наша задача — всячески ему помогать в решении поставленной задачи.