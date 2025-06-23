Футбол
23 июня, 11:15

Асхабадзе: «Результат «Факела» в сезоне сенсацией не стал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» расссказал, что воронежцы прыгнули выше головы, проведя в РПЛ три сезона подряд.

— Как лично вы восприняли вылет «Факела» в ФНЛ? Как личную трагедию, катастрофу? Или где-то философски отнеслись к такому исходу с учетом скромных финансовых возможностей клуба?

— Пожалуй, последняя часть вашего вопроса во многом и является моим ответом. Но, конечно, я до сих пор переживаю случившееся. Думаю, эти мысли не отпустят меня вплоть до начала сезона в ФНЛ. При этом результат «Факела» все-таки нельзя назвать каким-то сверхнеожиданным...

— Поясните, пожалуйста...

— Мы и в первые два сезона в премьер-лиге адекватно оценивали ситуацию, осознавали свои реальные возможности. Понимали, что с нашими скромными ресурсами будет непросто. Не забывайте, что «Факел» вышел в РПЛ впервые за 21 год. Это же тоже о чем-то говорит?

— Вы каждый раз в интервью подчеркивали, что главная цель воронежцев — не вылететь.

— Так и было! Считаю, что все, что мы все вместе делали (клуб, игроки, персонал, болельщики) в РПЛ, было скорее вопреки, а не благодаря... Вопреки всему и вопреки всем! И то, что мы три сезона подряд выступали в элитном дивизионе российского футбола, заняли историческое 11-е место, безусловно, дорогого стоит! Да, все мы сейчас переживаем, что покинули РПЛ. Однако сенсацией это все-таки не стало.

Роман Асхабадзе.«Мы три сезона играли в РПЛ вопреки всему и всем!» Асхабадзе — о «Факеле» в ФНЛ, бюджете, Шалимове, жесте Вендела

В сезоне-2024/25 «Факел» после 30 туров набрал 18 очков и занял последнее место в таблице РПЛ. Клуб выступит в первой лиге в следующем сезоне.

Популярное видео
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: Уридия переходит в «Факел»

«Факел» подписал контракт с вратарем «Черноморца» Фролкиным
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
2
 Урал 12 7 3 2 20-10 24
3
 Факел 12 7 3 2 10-7 24
4
 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
5
 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
6
 Родина 12 5 4 3 19-13 19
7
 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
8
 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
9
 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
10
 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
11
 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
12
 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
13
 Волга 12 3 3 6 12-21 12
14
 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
15
 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
16
 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
17
 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
18
 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
4.10 14:00
Уфа – Спартак Кс
 - : -
4.10 17:00
Факел – Волга
 - : -
4.10 17:00
Чайка – Родина
 - : -
5.10 08:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
5.10 13:00
Сокол – Арсенал
 - : -
5.10 16:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
5.10 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
6.10 17:00
Челябинск – Енисей
 - : -
6.10 19:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Арсенал

 7
Денис Жилмостных

Денис Жилмостных

Спартак Кс

 6
Руслан Апеков

Руслан Апеков

КАМАЗ

 6
П
Эдарлин Рейес

Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Дмитрий Шадринцев

Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 8 1 2
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 9 1 2
Владимир Шайхутдинов

Владимир Шайхутдинов

Волга Ул

 6 1 1
Вся статистика

