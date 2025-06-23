Асхабадзе — о бюджете «Факела»: «Мы на третьем-четвертом местах в ФНЛ»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» заявил, что после вылета команды в ФНЛ бюджет воронежцев сокращен не будет.

— А сейчас, когда вы опустились в ФНЛ, бюджет будет урезан?

— Если бы бюджет «Факела» был урезан, задача на сезон звучала бы совсем по-другому.

— Как?

— Максимум — попадание в десятку ФНЛ. Поэтому я благодарен наблюдательному совету клуба. После полного доклада о финансовой деятельности «Факела» со стороны менеджмента и сравнительного анализа по лигам — РПЛ и ФНЛ — было принято решение о сохранении бюджета в рамках прошлого сезона. От себя могу добавить, что даже при таком условии «Факел» не будет лидером по этому показателю в первой лиге.

— А какое место вы занимаете в ФНЛ по бюджету?

— Думаю, третье-четвертое.

— По ходу прошлого сезона или летом вам поступали предложения от других клубов? В частности, писали про интерес «Торпедо».

— Не комментирую слухи. Сегодня я в «Факеле». Точка.

В сезоне-2024/25 «Факел» после 30 туров набрал 18 очков и занял последнее место в таблице РПЛ. Клуб выступит в первой лиге в следующем сезоне.