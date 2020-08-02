Генеральный директор «Факела» пожаловался на состояние поля на стадионе в Воронеже

После окончания первого домашнего матча «Факела» в Олимп-ФНЛ сезона-2020/21, в котором команда одержала победу над «Акроном» (1:0), генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе пожаловался на состояние поля.

— Клуб сильно беспокоит ситуация с Центральным стадионом профсоюзов в целом, начиная с условий для всех болельщиков на трибунах и заканчивая качеством поля, за которые отвечает именно руководство стадиона согласно контракта, и за это мы платим немалые деньги вовремя, погасив все долги предыдущего руководства, — приводит слова Асхабадзе сайт «Факела». — Наши болельщики и команда заслуживают большего, как минимум — добросовестного отношения к стадиону в плане подготовки к официальным матчам: уборки как таковой нет, за полем не ухаживали все эти месяцы во время паузы, и это — элементарное неуважение к своим обязательствам по контракту. Мы приносим извинения всем болельщикам за такое качество арены, которая является домом для них и для команды, и будем в правовом поле решать этот вопрос с руководством ЦСП.