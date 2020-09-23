Генеральный директор «Енисея»: «Тарханов решил остаться в Болгарии»

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» заявил, что Александр Тарханов покидает клуб. В ближайшее время тренер возглавит болгарскую «Славию».

— Сегодня Александр Федорович сообщил мне, что принял решение остаться в Болгарии, — заявил Ивахов «СЭ». — До последнего надеялся, что он вернется. Все вместе за короткий промежуток времени мы создали боеспособный коллектив, выстроить, хоть и не идеальный, но хороший футбол. Надеялись двигаться с этим специалистом к лидирующим позициям на уровне ФНЛ и всего российского футбола. Но жизнь есть жизнь.

Уже в это воскресенье мы приедем матч с «Краснодаром-2», будем готовиться своими силами, в клубе достаточно специалистов для этого. Задумались об имени нового главного тренера. Этот вопрос первостепенный, будем решать его в ближайшее время.

Весь клуб и я лично благодарны Александру Федоровичу за его профессионализм и проделанную работу. Нужно двигаться вперед, у нас есть команда, есть болельщики, есть «Енисей»! Несмотря на потери и коронавирус, будем двигаться вперед. (Севастиан Терлецкий)