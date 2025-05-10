Измайлов о выходе «Балтики» в РПЛ: «Конечная цель еще не достигнута, а она у нас одна — первое место в ФНЛ!»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов отреагировал на возвращение калининградской команды в РПЛ.

Балтийцы обеспечили себе выход в высший дивизион страны за два тура до окончания сезона в Мелбет-Первой лиге, сыграв в субботу вничью с «Черноморцем» (0:0).

«Поздравляем всех Балтийцев с выходом в РПЛ! Мы сделали это все вместе! Но конечная цель еще не достигнута, а она у нас одна — первое место! И мы обязательно сделаем все, чтобы в субботу добиться поставленной задачи!» — приводит пресс-служба калининградцев слова Измайлова.

«Балтика» с 67 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ и уже не опустится ниже второго места. У ее ближайших преследователей «Черноморца» и «Торпедо» по 58 баллов, однако московский клуб провел на одну игру меньше в турнире.