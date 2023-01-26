Гендиректор «Уфы» рассказал о возможном появлении нового спонсора у клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что у клуба может появиться новый спонсор.

«Слухи есть всегда. Как спонсор появится, мы сразу объявим. Это будет перед возобновлением сезона», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В декабре сообщалось, что общий долг «Уфы» составляет около 200 миллионов рублей. Затем в число учредителей клуба вошло правительство Башкортостана, половина задолженностей была погашена.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 20 матчах.