Гендиректор «Уфы» Газизов обещал команде миллион рублей за победу над «Шинником»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем 23-го тура Первой лиги с «Шинником» объявил о премиальных в миллион рублей за победу, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, он озвучил эту информацию в раздевалке через капитана команды Алексея Евсеева.

Матч завершился победой ярославского клуба — 2:1. Уфимский клуб занимает 16-е место турнирной таблице, а «Шинник» — 10-е.