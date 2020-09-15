Гендиректор «Томи»: «Дениса Давыдова и Виталия Денисова подпишем в ближайшее время. Кержаков пока не приехал»
15:26
Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова в разговоре с «СЭ» подтвердила, что клуб вскоре подпишет контракты с нападающим Денисом Давыдовым и защитником Виталием Денисовым.
— Мы уже провели переговоры с Денисом Давыдовым и Виталием Денисовым и пришли к взаимному пониманию, — сообщила Смирнова. — В ближайшее время подпишем с ними контракты.
— На какой стадии переговоры с Александром Кержаковым?
— По нему переговоры ведет президент клуба. Думаю, они пришли к соглашению, но пока Кержаков к нам не приехал. (Евгений Белоусов)