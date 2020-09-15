Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Гендиректор «Томи»: «Дениса Давыдова и Виталия Денисова подпишем в ближайшее время. Кержаков пока не приехал»

15:26
Денис Давыдов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Давыдов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова в разговоре с «СЭ» подтвердила, что клуб вскоре подпишет контракты с нападающим Денисом Давыдовым и защитником Виталием Денисовым.

— Мы уже провели переговоры с Денисом Давыдовым и Виталием Денисовым и пришли к взаимному пониманию, — сообщила Смирнова. — В ближайшее время подпишем с ними контракты.

— На какой стадии переговоры с Александром Кержаковым?

— По нему переговоры ведет президент клуба. Думаю, они пришли к соглашению, но пока Кержаков к нам не приехал. (Евгений Белоусов)

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир