Гендиректор «Томи»: «Дениса Давыдова и Виталия Денисова подпишем в ближайшее время. Кержаков пока не приехал»

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова в разговоре с «СЭ» подтвердила, что клуб вскоре подпишет контракты с нападающим Денисом Давыдовым и защитником Виталием Денисовым.

— Мы уже провели переговоры с Денисом Давыдовым и Виталием Денисовым и пришли к взаимному пониманию, — сообщила Смирнова. — В ближайшее время подпишем с ними контракты.

— На какой стадии переговоры с Александром Кержаковым?

— По нему переговоры ведет президент клуба. Думаю, они пришли к соглашению, но пока Кержаков к нам не приехал. (Евгений Белоусов)