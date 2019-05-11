Гендиректор "Сочи": "В РПЛ мальчиками для битья точно не будем"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал выход команды в премьер-лигу за два тура до конца первенства Олимп-ФНЛ.

Досрочный выход "Сочи" в элиту стал возможным после того, как "Шинник" обыграл "Томь" в матче 36-го тура (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямое попадание в высший дивизион.

– Для "Сочи" есть значение, какое из первых двух мест занять?

– Мы, на самом деле, хотим первыми быть.

– Команда стартовала не очень хорошо, в середине сезона никто не предполагал, что вы выйдете в РПЛ, но с ноября "Сочи" не потерпел ни одного поражения. Что поменялось?

– Команда сыгрывается, в зимнее трансферное окно смогли усилиться. Ребята нашли взаимопонимание, внутри коллектива атмосфера хорошая. Все работают на победу. Комплекс мероприятий, которые выполнялись при подготовке, дают свои плоды. Выигрывать надо во всех матчах, соответственно первое место всегда остается первым.

– Бюджет клуба будет пересмотрен в сторону увеличения в следующем сезоне?

– В премьер-лиге, конечно будет увеличение.

– Есть понимание, на сколько?

– Сейчас все начинают о цифрах каких-то говорить. Мы в настоящее время готовим бюджет, который будем подавать на лицензирование. Все после этого этапа будет известно. Пока бесполезно об этом говорить.

Мы ведем разговор о достижении "Сочи" или о бюджете и деньгах? Для города произошло большое событие, на стадион "Фишт" приедут клубы РПЛ. Мы постараемся с ними играть на уровне, одержать как можно больше побед. Для жителей Сочи это большое и хорошее событие.

– Главный тренер команды Александр Точилин останется?

– Кто-то где-то другие версии выдвигал? Никто не говорил, что мы меняем тренера. С самого начала идем вместе и результат налицо. Нас все устраивает.

– "Сочи" не повторит судьбу "Жемчужины", "Амкара" и многих других клубов, у которых были большие финансовые проблемы?

– Я еще раз говорю, вы спрашиваете про деньги, о которых на сегодняшний момент рано говорить. Для чего это? Чтобы написать: "Сочи" не будет испытывать проблем" или наоборот? Вопрос непонятен.

– Чтобы быть уверенным, что в РПЛ выходит команда, которая будет конкурентоспособной.

– Мы и работаем для этого. Точно мальчиками для битья не должны быть, поэтому будем стараться. (Арман Мкртчян)​