Гендиректор «СКА-Хабаровск»: «Юран подкупил смелостью и стремлением решать задачи»
Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев рассказал, почему руководство клуба решило выбрать главным тренером Сергея Юрана.
— За эти три дня переговорили и встретились со многими отечественными специалистами, — приводит слова Кандалинцева официальный сайт клуба. — Благодарен всем за честность и готовность рассматривать наше предложение. Решили остановить свой выбор на кандидатуре Сергея Николаевича Юрана, известного многим любителям футбола нападающего сборной России и тренера, выведшего в 2020 году в финал Кубка и в РПЛ подмосковные «Химки».
Сергей Николаевич подкупил своей смелостью, готовностью к преодолению трудностей и стремлением решать задачи с клубом «СКА-Хабаровск». Уверен, что своей энергетикой и харизмой он сможет встряхнуть команду и в кратчайшие сроки настроить коллектив на победный лад!
Так же хочу еще раз поблагодарить Алексея Николаевича Поддубского за работу на посту главного тренера, за его труд на благо родного клуба.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/aleksey-kandalintsev-yuran-podkupil-smelostyu-i-gotovnostyu-k-preodoleniyu-trudnostey/