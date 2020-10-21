Гендиректор «СКА-Хабаровск»: «Юран подкупил смелостью и стремлением решать задачи»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев рассказал, почему руководство клуба решило выбрать главным тренером Сергея Юрана.

— За эти три дня переговорили и встретились со многими отечественными специалистами, — приводит слова Кандалинцева официальный сайт клуба. — Благодарен всем за честность и готовность рассматривать наше предложение. Решили остановить свой выбор на кандидатуре Сергея Николаевича Юрана, известного многим любителям футбола нападающего сборной России и тренера, выведшего в 2020 году в финал Кубка и в РПЛ подмосковные «Химки».

Сергей Николаевич подкупил своей смелостью, готовностью к преодолению трудностей и стремлением решать задачи с клубом «СКА-Хабаровск». Уверен, что своей энергетикой и харизмой он сможет встряхнуть команду и в кратчайшие сроки настроить коллектив на победный лад!

Так же хочу еще раз поблагодарить Алексея Николаевича Поддубского за работу на посту главного тренера, за его труд на благо родного клуба.