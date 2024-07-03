Гендиректор «Шинника» Хайрулин поделился мнением о Гогуа

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал, что думает защитнике Седрике Гогуа.

— Когда нам предложили Гогуа, было много негативной информации. Это всё неправда. По спортивной части он очень сильно нам помог, чтобы мы заняли 7-е место. Во время подготовки к играм он отличался профессионализмом.

Я бы хотел, чтобы он остался у нас. Гогуа — футболист высокого уровня. Ему надо играть уровнем выше.

— Гогуа уходит в «Химки»?

— Он сейчас на сборах с «Химками», и, скорее всего, они его заберут. Если вдруг не получится, «Шинник» всегда ему рад, — цитирует Хайрулина Legalbet

29 июня стало известно, что Гогуа тренируется с подмосковными «Химками».

В сезоне-2023/24 он провел за «Шинник» 11 матчей в Мелбет-Первой лиге и не отличился результативным действиями.