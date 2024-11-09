Широков о бывшем тренере «Сатурна» Кононове: «Про этого персонажа вспоминать не хочется»

Гендиректор подмосковного «Леон Сатурна» Роман Широков поделился мнением о выступлениях «Торпедо» под руководством Олега Кононова.

«С каким чувством смотрю на лидерство «Торпедо», где работает Олег Кононов? Молодец, посмотрим, как закончится сезон. Дай бог ему побед. Но про этого персонажа вспоминать не хочется. Ушел — и слава богу. Кстати, замечу, что он забрал с собой четверых игроков на повышение, еще четверо у нас ушло летом — и все равно мы прогрессируем в плане и игры, и результата», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Кононов возглавил «Сатурн» в начале июля 2023 года и покинул команду спустя два месяца.

После 17 матчей «Торпедо» под руководством 58-летнего специалиста лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 33 очками.