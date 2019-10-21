Гендиректор «Ротора» рассказал, при каких условиях уйдет в отставку

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал в интервью Youtube-каналу «Красава», как обстоят дела в клубе, а также объяснил, почему в команде часто меняются тренеры.

— Какой бюджет у «Ротора»?

— Чуть больше 300 миллионов рублей. В конце года стадион должны передать администрации Волгоградской области.

— Сколько платите за аренду?

— За матч 2 360 000 рублей. Если мы знаем, что на стадион придет меньше 15 тысяч, то мы экономим деньги на охране, потому что не открываем верхний ярус. Это сокращает наши растраты.

— Когда у «Ротора» появится своя база?

— В данный момент проездили половину области, ищем место, которое всем нравилось бы. Ищем закрытый угол, не так просто найти участок земли, где удобно можно построить базу.

— Вы говорили, что разделяете результат вместе с тренером. За 4 года поменялось 7 тренеров, а вы здесь на месте. Что должно произойти, чтобы вы ушли из клуба?

— Решение принимает руководство клуба. Если говорить про результат за время, что я здесь нахожусь, команда начинала в ПФЛ, а сейчас стабильно играет в ФНЛ и находиться в зоне стыков. Это хороший результат с нуля.

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