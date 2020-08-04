Гендиректор «Крыльев» отправлен в отставку, Сергей Корниленко назначен спортивным директором

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко назначен спортивным директором клуба, сообщает volga.news. Данное решение было принято по итогам встречи руководства самарцев с губернатором области Дмитрием Азаровым.

Также в отставку были отправлены гендиректор клуба Виталий Шашков и начальник селекционного отдела Геннадий Голубин.

Корниленко защищал цвета «Крыльев» с 2011 по 2019 год. В конце сезона-2018/19 он завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба.

Ранее в его карьере были «Локомотив-96» (сейчас — ФК «Витебск»), минское и киевское «Динамо», украинский «Днепр», «Томь», «Зенит», «Рубин» и английский «Блэкпул».