Гендиректор «Крыльев» назвал неожиданным уход Ефремова из ФНЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал уход в отставку президента ФНЛ Игоря Ефремова и не утвержденный план бюджета лиги на сезон-2021/22.

— Причину своего ухода Игорь Викторович не объяснил, — сказал Калакуцкий «СЭ». — Это было неожиданно, думаю, не только для меня. Точно никто к этому не был готов.

Бюджет принят не был, рассмотрение будет позже. Вопросов много, выходящие и за рамки бюджета. Это касается и спонсорских контрактов, и коммерческого регламента, договора между клубом и лигой, да и в целом маркетинговой деятельности лиги. Вопросов было действительно много, но, в силу известных причин, ответов мы не получили. Теперь все ушли озадаченные, думать, как дальше лига будет жить и развиваться.

(Анастасия Пастернак)