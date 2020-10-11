Гендиректор «Крыльев»: «Если скажу, что нет задачи выхода в РПЛ — это будет похоже на слова ненормального человека»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о задачах клуба на текущий сезон.
— «Крылья Советов» — это топ-клуб, который должен быть в числе участников премьер-лиги, — приводит слова Калакуцкого «Матч ТВ». — Как вернуться в РПЛ? Очень просто — занять первое или второе место в ФНЛ и попасть в элиту по спортивному принципу.
Если я скажу, что у нас нет задачи выхода в премьер-лигу — это будет похоже на слова ненормального человека. Такой город и такая команда обязаны там быть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1252014_Jesli_skazhu_chto_u_nas_net_zadachi_vyhoda_v_RPL__eto_budet_pohozhe_na_slova_nenormalnogo_Insajdery_dobralis_do_Kryljev