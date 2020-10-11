Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о задачах клуба на текущий сезон.

— «Крылья Советов» — это топ-клуб, который должен быть в числе участников премьер-лиги, — приводит слова Калакуцкого «Матч ТВ». — Как вернуться в РПЛ? Очень просто — занять первое или второе место в ФНЛ и попасть в элиту по спортивному принципу.

Если я скажу, что у нас нет задачи выхода в премьер-лигу — это будет похоже на слова ненормального человека. Такой город и такая команда обязаны там быть.