Гендиректор «Химок» рассказал, готов ли клуб пройти лицензирование для участия РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, будет ли первенство ФНЛ завершено и рассказал, готов ли клуб пройти лицензирование для участия в РПЛ.

— Я не знаю, как решит лига. Мы готовы к любому сценарию, как доигрывать сезон, так и фиксировать результаты, — отметил Иванов.

— Алаев сообщил, что в случае негативного сценария сезон в РПЛ доигран не будет, а результаты зафиксированы. И «Химкам» вместе с «Ротором» предложат пройти лицензирование для повышения в классе. Вы готовы?

— На прошлой неделе мы говорили об этом с Министром спорта и главным тренером, ответ был дан положительный. Мы хорошо пообщались, гарантии должны быть. А как будет окончательное решение, тогда сможем поговорить окончательно. (Дмитрий Зимин)