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Сегодня, 16:13

Гендиректор «Факела» о судействе в матче с «Локо»: «Без комментариев!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе был краток, комментируя «СЭ» судейство гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— Как вам судейство?

— Без комментариев! — заметил Асхабадзе.

Оба гола воронежская команда пропустила с пенальти, которые арбитр Сергей Цыганок назначил после подсказки ВАР и просмотра видео.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Факел
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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1
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2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
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8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
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 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
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11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
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