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Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Планируем усиливаться, но не хотим делать это за счет «сбитых летчиков»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался об усилении команды в преддверии следующего сезона РПЛ.

«Однозначно, мы понимаем, что может быть очень сложно. Но не хотим быть командой-лифтом. Анализируем все, много разговариваем с коллегами из других клубов. Планируем усиливаться, но не хотим делать это за счет «сбитых летчиков», так называемых «профессиональных победителей первой лиги». Ведь как все работает? Хочешь выйти — вот группа футболистов, они отлично справятся с задачей. Но в РПЛ их уже не будет, они вернутся поднимать другие команды. Зато клуб наберет «чемпионов по удержанию в РПЛ». Это не случай «Балтики», — приводит «Спорт День за Днем» слова Волженкина.

«Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. На данный момент калининградский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 64 очка в 32 турах. Команду возглавляет Сергей Игнашевич.

Источник: https://m-kgd.sportsdaily.ru/articles/gendirektor-baltiki-kirill-volzhenkin-nam-ne-nuzhny-sbitye-letchiki-ni-na-pole-ni-v-razdevalke
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Белоус считает, что «Родина» сможет побороться за самые высокие места в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.05 18:00
Алания – Балтика
 - : -
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 17:00
Волга – Родина
 - : -
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 - : -
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 19:00
Велес – Акрон
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 29 1 11
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