Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Чемпионами в первом сезоне РПЛ мы вряд ли станем»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о задачах команды в РПЛ.

«Надо реалистично смотреть на вещи. Понятно, что чемпионами в первом сезоне мы вряд ли станем (смеется). Но в то же время мы однозначно не хотим быть командой-лифтом, хотим, выйдя в РПЛ, остаться там надолго, развиваться и стать чем-то неотъемлемым для лиги. Будем стараться финишировать в середине таблицы», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» обеспечила себе досрочный выход в РПЛ. Калининградская команда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.