Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал судейство в матче 25-го тура ФНЛ против «Торпедо» (0:0).

— «Балтика» наиграла на победу, — приводит слова Качукаева «Матч ТВ». — Этот матч был важен для нас, но вмешался судейский фактор. Он преследует нашу команду весь сезон. Мы молчали 24 тура, не хотели поднимать ажиотаж. Дело даже конкретно не в Кошко — он во всех ключевых эпизодах находился сзади, сбоку. Но там были лайнсмены. От всего этого страдает российский футбол — и в ФНЛ, и в РПЛ. Знаю, что вы один из немногих, кто обращает внимание на судейской проблеме в первой лиге. Поэтому заявляю: в понедельник мы подаем жалобу в судейский комитет РФС.

У нас на игре был губернатор. Он был возмущен происходящим! Ошибки Казарцева, ошибка в Хабаровске Галимова, которую он, кстати, признал, когда боковой не увидел игры рукой, ошибки Кошко... Продолжить? И это я только про нас говорю. Считаю, что Кашшаи не справляется абсолютно! Все это приводит к демотивации клубов и руководителей. Мы — бюджетный клуб, как и 90 процентов в России. При этом мы в спорте высших достижений. Если ты играешь хорошо и должен выигрывать, но мешают потусторонние силы — что можно сделать?

— Разве при Александре Егорове судейство в ФНЛ было намного лучше?

— На этапе развития — да. При Егорове была трещина, а при Кашшаи трещина с задницей! «Спартак» объявил, что может сняться с чемпионата. Но это народная команда. Мы — «Балтика», однако у нас тоже есть электорат. Сколько это можно терпеть?!

— По каким эпизодам у вас конкретно претензии? Помимо того, что судья зевнул игру рукой игрока «Торпедо» в своей штрафной.

— По пенальти и по голу. Конюхов после удара Юрганова вытащил мяч из-за линии. У нас там камеры стоят. Поймите, дело не в том, что «Балтика» потеряла два очка в конкретном матче. Мы недосчитались кучи очков в сезоне! Рыба гниет с головы. Прошу Александра Дюкова обратить внимание на происходящее в ФНЛ.