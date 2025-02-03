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Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Хиль — игрок высокого класса, с большим мастерством»

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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов назвал трансфер нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля усилием под РПЛ.

«Трансфер Брайана Хиля — это усиление под РПЛ? Да. Время покажет, но на сборах и на тренировках видно, что это игрок высокого класса, с большим мастерством и самоотдачей. Я уверен, что это хороший игрок и что он нам очень сильно поможет. Ожидаются ли еще трансферы? Да», — приводит «РБ Спорт» слова Измайлова.

23-летний нападающий сборной Сальвадора перешел в калининградскую команду из «Депортес Толима», подписав контракт до 2029 года. За предыдущую команду он провел 73 матча, в которых забил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хиля в 800 тысяч евро.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 45 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
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«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
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 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
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 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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