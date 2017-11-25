Гендир "Крыльев": "У меня нет фактов, что наших соперников стимулируют"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" слова главного тренера команды Андрея Тихонова после матча 25-го тура ФНЛ против "Шинника" (3:3) о том, "что все команды играют против самарцев с удвоенной и даже утроенной силой, за себя и товарищей..."

– Многие увидели в словах Тихонова намек на то, что соперников "Крыльев" стимулируют. Вы тоже так считаете?

– Это слова главного тренера. Что я могу сказать?

– А у вас не сложилось ощущения, что соперников "Крыльев" как-то стимулируют ваши конкуренты?

– То, что против нас бьются, это факт. А стимулирование... Не знаю. В принципе, ничего в этом запретного нет. Всю жизнь такое было в футболе. Они же никого не подкупают. Вот и все. Но против нас действительно выходят как на последний бой. Во-первых, престижно выиграть у "Крыльев". А во-вторых, ну кто его знает...

– То есть, не видите ничего страшного в стимулировании?

– Ну как – ничего страшного... Я даже не могу сказать, кто на что намекает. У меня никаких фактов нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)