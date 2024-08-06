Гбамбле может перейти из «Торпедо» в «Шинник»
22-летний нападающий «Торпедо» Нене Гбамбле может продолжить карьеру в «Шиннике», сообщает Metaratings.ru
По информации издания, «Шинник» — один вариантов для аренды вингера, с которым в московском клубе отказался работать главный тренер Олег Кононов. Конфликт произошел из-за высказываний агента Дмитрия Селюка в адрес другого легионера «Торпедо» — колумбийца Вилинтона Апонсе. Ситуация не изменилась, хотя по условиям контракта приобретенный у «Ахмата» игрок тренируется с «черно-белыми».
Гбамбле выступал за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из «Целе». На счету футболиста гол и результативная передача в 15 матчах за грозненский клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|
2
|Нефтехимик
|4
|3
|0
|1
|6-5
|9
|
3
|Чайка
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
4
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
5
|Сокол
|4
|2
|2
|0
|3-1
|8
|
6
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-1
|7
|
7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
8
|Родина
|4
|2
|1
|1
|2-1
|7
|
9
|Балтика
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
10
|Сочи
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
11
|Ротор
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
13
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|3-5
|3
|
14
|КАМАЗ
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|
15
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|СКА-Хаб.
|4
|1
|0
|3
|2-9
|3
|
17
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
18
|Шинник
|4
|0
|0
|4
|1-7
|0
|10.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|10.08
|18:00
|
Сокол – Балтика
|- : -
|10.08
|19:00
|
Алания – Енисей
|- : -
|10.08
|19:00
|
Сочи – Черноморец
|- : -
|11.08
|15:00
|
Тюмень – Ротор
|- : -
|11.08
|19:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.08
|19:00
|
Чайка – Родина
|- : -
|12.08
|17:30
|
Уфа – Урал
|- : -
|12.08
|20:00
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Руслан Барт
Сочи
|2
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Александр Иваньков
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0