Гбамбле может перейти из «Торпедо» в «Шинник»

22-летний нападающий «Торпедо» Нене Гбамбле может продолжить карьеру в «Шиннике», сообщает Metaratings.ru

По информации издания, «Шинник» — один вариантов для аренды вингера, с которым в московском клубе отказался работать главный тренер Олег Кононов. Конфликт произошел из-за высказываний агента Дмитрия Селюка в адрес другого легионера «Торпедо» — колумбийца Вилинтона Апонсе. Ситуация не изменилась, хотя по условиям контракта приобретенный у «Ахмата» игрок тренируется с «черно-белыми».

Гбамбле выступал за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из «Целе». На счету футболиста гол и результативная передача в 15 матчах за грозненский клуб.