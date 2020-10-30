Газзаев может возглавить «Шинник»
По данным «СЭ», основной претендент на вакантный пост главного тренера «Шинника» — Юрий Газзаев.
С 59-летним специалистом, последним клубом которого был «Енисей», уже провели переговоры. Ранее в отставку с поста главного тренера «Шинника» подал Александр Побегалов. Команда с десятью очками занимает последнее место в ФНЛ после 18 туров. Также заявление об уходе сегодня написал гендиректор ярославского клуба Дмитрий Горин. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.