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Газзаев может возглавить «Шинник»

16:59
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По данным «СЭ», основной претендент на вакантный пост главного тренера «Шинника» — Юрий Газзаев.

С 59-летним специалистом, последним клубом которого был «Енисей», уже провели переговоры. Ранее в отставку с поста главного тренера «Шинника» подал Александр Побегалов. Команда с десятью очками занимает последнее место в ФНЛ после 18 туров. Также заявление об уходе сегодня написал гендиректор ярославского клуба Дмитрий Горин. (Константин Алексеев)

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