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16 августа, 13:52

Газизов высказался о возможном возвращении Урунова в «Уфу»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Остон Урунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном подписании контракта с Остном Уруновым. Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что красно-белые планируют расторгнуть контракт с полузащитником.

— Слова Мележикова о возможном расторжении контракта с Уруновым?

—  У меня все позиции для легионеров заняты.

— Возвращение Урунова исключено?

— Еще раз: все позиции для легионеров заняты. Но я не могу ничего исключать.

Ранее сообщилось, что Урунов может перейти в «Химки». 21-летний узбекский полузащитник готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб.

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол.

Остон Урунов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Евгений Мележиков
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
3
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
4
 Рубин 5 2 2 1 9-5 8
5
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
6
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
7
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
8
 Енисей 5 2 2 1 7-7 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 5 1 2 2 6-8 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 5 0 1 4 3-11 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.08 00:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 00:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 00:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 00:00
Енисей – Шинник
 - : -
21.08 00:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 00:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 00:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 00:00
Родина – Арсенал
 - : -
21.08 00:00
Волга – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 4
Артем Делькин

Артем Делькин

Волгарь

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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