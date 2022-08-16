Газизов высказался о возможном возвращении Урунова в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном подписании контракта с Остном Уруновым. Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что красно-белые планируют расторгнуть контракт с полузащитником.

— Слова Мележикова о возможном расторжении контракта с Уруновым?

— У меня все позиции для легионеров заняты.

— Возвращение Урунова исключено?

— Еще раз: все позиции для легионеров заняты. Но я не могу ничего исключать.

Ранее сообщилось, что Урунов может перейти в «Химки». 21-летний узбекский полузащитник готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб.

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол.