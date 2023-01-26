Газизов считает закрытым вопросом переход Голубева в «Рубин»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что, вероятно, переход полузащитника Артема Голубева в «Рубин» не состоится.

«Мы ответили, дали согласие. Дальше переговоры зависят не от нас. Клуб должен общаться напрямую с футболистом. Но на какой стадии они находятся — не знаю. Учитывая, что Артем сейчас остается у нас, думаю, вопрос закрыт», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

23-летний футболист выступает за «Уфу» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Всего Голубев провел за уфимский клуб 96 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.