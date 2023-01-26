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Сегодня, 17:47

Газизов считает закрытым вопросом переход Голубева в «Рубин»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что, вероятно, переход полузащитника Артема Голубева в «Рубин» не состоится.

«Мы ответили, дали согласие. Дальше переговоры зависят не от нас. Клуб должен общаться напрямую с футболистом. Но на какой стадии они находятся — не знаю. Учитывая, что Артем сейчас остается у нас, думаю, вопрос закрыт», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

23-летний футболист выступает за «Уфу» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Всего Голубев провел за уфимский клуб 96 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-my-davali-soglasie-na-perehod-golubeva-v-rubin-no-dumayu-vopros-zakry-t/
Артем Голубев
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
0
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
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5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
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 - : -
5.03 00:00
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Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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 11
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Арсенал Т

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П
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