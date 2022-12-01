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Сегодня, 13:40

Газизов рассказал, что зимой «Уфу» покинут до пять футболистов

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился планами команды на зимнее трансферное окно. Функционер рассказал, что в скором времени клуб покинут около пяти хоккеистов.

«Этой зимой клуб покинут три-четыре игрока, может быть даже пять. Не знаю точно, посмотрим. Конечно, на их место будем искать новых футболистов. Усиление будет. Все в процессе», — сказал Газизов «РБ Спорт».

«Уфа» в 20 тура Первой лиги набрала 18 очков и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-zimoj-ufu-pokinut-do-pyati-futbolistov-usilenie-budet-protsess-idet/
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
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5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
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 12
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Рубин

 8
Кирилл Панченко

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Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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КАМАЗ

 7
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И К Ж
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