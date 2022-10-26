Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» объяснил отставку Дениса Попова с поста главного тренера башкирского клуба.

«Мы благодарны за то, что он принял предложение возглавить «Уфу», а также за работу. Он серьезно относился к этой работе. У нас претензий не было, как таковых, но нет результата. Надо что-то менять. Такова тренерская доля. Мы желаем Денису Александровичу, чтобы все было хорошо. Уверен, что у него и дальше в карьере будут хорошие моменты. «Уфе» надо выплывать», — сказал Газизов «СЭ».

Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Уфа» в первой лиге после 15-и туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.