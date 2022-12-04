Газизов отказался комментировать слухи о 200-миллионном долге «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» прокомментировал слухи о 200-миллионном долге башкирского клуба.

«Во-первых, долг 105 миллионов, он известен, это — «Региональному фонду». Остальное комментировать не буду», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что общий долг ФК «Уфа» составляет около 200 миллионов рублей.