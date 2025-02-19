Гаврилов: «Селихов хочет доказать, что в «Спартаке» неправильно с ним поступили»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о переходе экс-вратаря красно-белых Александра Селихова в «Урал».

«Селихов решил, что там ему будет лучше. Мы не знаем, почему он играл за «Спартак», а потом вдруг перестал, что у него произошло. На лавку он сел, что его не устраивало, ему надо было играть. Видимо, он был не согласен с ситуацией, которая сложилась в «Спартаке». Он хочет доказать, что в «Спартаке» неправильно с ним поступили. Он хочет показать всем, что хороший вратарь. Это его право.

В «Спартаке» Селихов оказался не нужен, но, думаю, предложения у него в РПЛ были, но он их не рассмотрел. Возможно, у Селихова есть амбиции помочь «Уралу» решить задачу выхода в РПЛ. Команда хочет подняться выше. Я приветствую его решение. Дай бог ему здоровья, чтобы у него там заладилось. Пусть он поможет команде выйти в РПЛ, перспективы у них есть», — цитирует Legalbet Гаврилова.

30-летний Селихов стал свободным агентом после ухода из «Спартака» в январе. За красно-белых голкипер выступал с 2017 года, проведя 102 матча. В этом сезоне на его счету 8 игр в FONBET Кубке России.