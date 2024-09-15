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Гаранин — об увольнении из «Черноморца»: «Мне не стыдно за свою работу»

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» оценил свою работу в «Черноморце» из Новороссийска.

25 августа пресс-служба клуба объявила об уходе Гаранина.

— Руководство приняло такое решение, не смогли набрать достаточно количество очков на старте сезона в первой лиге. У нас собрался очень серьезный состав, который может решать серьезные задачи.

— Как вы оцените свою работу в «Черноморце»?

— Мне за нее не стыдно. Не получилось за короткий период встроиться под общий знаменатель новых футболистов. Мне казалось, что это произойдет быстрее, — сказал специалист «СЭ».

Гаринин возглавлял «Черноморец» с ноября 2023 по август 2024 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 11-ти встречах.

ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
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 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
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 Родина 10 3 5 2 10-9 14
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9
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12
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
13
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
14
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
15
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
16
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
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18
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
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