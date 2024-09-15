Гаранин — об увольнении из «Черноморца»: «Мне не стыдно за свою работу»
Тренер Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» оценил свою работу в «Черноморце» из Новороссийска.
25 августа пресс-служба клуба объявила об уходе Гаранина.
— Руководство приняло такое решение, не смогли набрать достаточно количество очков на старте сезона в первой лиге. У нас собрался очень серьезный состав, который может решать серьезные задачи.
— Как вы оцените свою работу в «Черноморце»?
— Мне за нее не стыдно. Не получилось за короткий период встроиться под общий знаменатель новых футболистов. Мне казалось, что это произойдет быстрее, — сказал специалист «СЭ».
Гаринин возглавлял «Черноморец» с ноября 2023 по август 2024 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 11-ти встречах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
7
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
8
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
9
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
10
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
11
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
12
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
13
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
14
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
15
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
16
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
17
|СКА-Хаб.
|9
|2
|2
|5
|5-15
|8
|
18
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
|14.09
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|0 : 2
|14.09
|18:00
|
Черноморец – Енисей
|2 : 1
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|0 : 0
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|15.09
|18:00
|
Чайка – Шинник
|- : -
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|8
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|5
|1
|0