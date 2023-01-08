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Гаранин подпишет контракт с «Енисеем» 9-10 января

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Красноярский «Енисей» назначит Вадима Гаранина главным тренером команды 9-10 января, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет подписано в Москве 9-10 января, когда «Енисей» выйдет из отпуска. Отмечается, что вместе с Гараниным в команду вернутся три специалиста: ассистент Александр Аверьянов, тренер по физподготовке Илья Гердт и аналитик Дмитрий Мантуш. Также останется в штабе тренер вратарей Евгений Костенко.

Гаранин ранее уже работал в «Енисее», и перед началом текущего сезона получил контракт в «Сочи». 52-летний специалист был уволен из сочинского клуба в ноябре.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/garanin-podpishet-kontrakt-s-eniseem-9-10-yanvarya-vmeste-s-nim-pridut-tri-trenera/
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
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 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
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П
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КАМАЗ

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