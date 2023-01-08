Гаранин подпишет контракт с «Енисеем» 9-10 января

Красноярский «Енисей» назначит Вадима Гаранина главным тренером команды 9-10 января, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет подписано в Москве 9-10 января, когда «Енисей» выйдет из отпуска. Отмечается, что вместе с Гараниным в команду вернутся три специалиста: ассистент Александр Аверьянов, тренер по физподготовке Илья Гердт и аналитик Дмитрий Мантуш. Также останется в штабе тренер вратарей Евгений Костенко.

Гаранин ранее уже работал в «Енисее», и перед началом текущего сезона получил контракт в «Сочи». 52-летний специалист был уволен из сочинского клуба в ноябре.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.