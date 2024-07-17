Галоян рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Атакующий полузащитник «Акрона» Артур Галоян рассказал о том, на что ушло больше всего денег за последнее время.

— Сколько нужно в месяц для комфортной жизни?

— В принципе я никуда не хожу. Не большой любитель посещать какие-то места. Могу зайти выпить кофе, а остальное время провожу дома и на тренировках. В целом где-то 100-120 тысяч уходит в месяц на все, — цитирует Галояна «РБ Спорт».

Футболист играет за «Акрон» с января 2024 года.