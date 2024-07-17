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Галоян рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Виктория Кравченко
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Атакующий полузащитник «Акрона» Артур Галоян рассказал о том, на что ушло больше всего денег за последнее время.

— Сколько нужно в месяц для комфортной жизни?

— В принципе я никуда не хожу. Не большой любитель посещать какие-то места. Могу зайти выпить кофе, а остальное время провожу дома и на тренировках. В целом где-то 100-120 тысяч уходит в месяц на все, — цитирует Галояна «РБ Спорт».

Футболист играет за «Акрон» с января 2024 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Акрон
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 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
11
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
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 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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