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Сегодня, 16:43

Гаджиев заявил, что у «Рубина» и «Балтики» большие шансы на выход в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о том, какие из команд Первой лиги могут реально претендовать на выход в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Можно говорить о том, что шансы «Рубина» и «Балтики» очень велики. Там еще «Енисей» и «Алания». Вот ситуацию с «Аланией» я не пойму. Там стадиона нет, и РФС вроде как говорит, что не пустит их в премьер-лигу. Непосредственно от работников РФС я такого не слышал, но вроде такое заявление было сделано. Если же это не так, то эту четверку будет тяжело догнать. Она уже оторвалась. Задержаться в РПЛ могут «Балтика» и «Рубин». Хорошие стадионы, хорошие традиции. «Балтика» хоть и давно уже играет в Первой лиге, но это клуб с традициями. Да и «Рубин» клуб с еще большими традициями и финансовыми возможностями», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После 23 туров в Первой лиге лидирует «Балтика» с 48 очками, которую преследует «Рубин» с 44 баллами, а также «Енисей» (41) и «Алания» (40). Идущий на пятом месте «Волгарь» набрал 36 очков.

По регламенту турнира, в РПЛ по итогам сезона выходят две лучшие команды, а третья и четвертая сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-shansy-rubina-i-baltiki-na-vykhod-v-rpl-ochen-veliki-pervuyu-chetvyorku-budet-tyazhelo-dognat-236993/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
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Балтика – КАМАЗ
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Рубин

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 8
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Артур Галоян

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 11
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 21 1 2
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