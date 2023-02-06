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Сегодня, 17:07

Гаджиев считает, что Слуцкому не помогли полностью реализовать свои способности в «Рубине»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил уровень тренерского мастерства Леонида Слуцкого.

«Слуцкий — высококвалифицированный тренер, но далеко не всегда такие специалисты добиваются успеха. Результат не всегда зависит от мастерства тренера. Порой люди хорошо знают, как играть в футбол, но не могут это реализовать. Слуцкий хорошо знает все о футболе. В ЦСКА у него получилось, а в «Рубине» нет. Возникает вопрос — почему? Очень много факторов повлияло: взаимоотношения с клубом, игроки. Слуцкому не помогли полностью реализовать свои способности. Он не сработал на своем высоком уровне в «Рубине» из-за психологических проблем, и его внутреннее состояние тоже повлияло на результат», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в Первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-slutskomu-ne-pomogli-polnost-yu-realizovat-svoi-sposobnosti-v-rubine/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Гаджи Гаджиев
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

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 16 1 5
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