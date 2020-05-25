Габулов рассказал, как объединялись «Долгопрудный» и «Олимп»

«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один частный футбольный клуб. Председатель совета директоров нового клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов рассказал о процессе объединения.

— Мы прекрасно понимали, что развивать футбольный клуб без привлечения болельщиков невозможно, — приводит «Российская газета» слова Габулова. — Растить молодое поколение в академии без привязки к конкретному городу тоже — ребята должны воспитываться в том числе на патриотизме, традициях, любви к своему клубу. Юридически «Олимп» был прописан в Химках. Мы уже перерегистрировали фактический адрес на Москву, но найти свою аудиторию болельщиков в столице очень сложно. На это могут уйти годы, а может и десятки лет. Мы решили, что нужно провести переговоры с представителями одного из соседних городов — например, в Подмосковье. У нашего учредителя родилась идея пообщаться с руководителями «Долгопрудного», чтобы объединить усилия, расширить профессиональные, финансовые и административные возможности и создать одну, потенциально мощную структуру.

Я связался с руководством «Долгопрудного», те откликнулись с большим энтузиазмом. Более того: мы буквально за пару дней обговорили все нюансы. Быстро пришли к мнению, что объединение клубов возможно и принесет результат. Поняли: нужна общая структура, которая позволит развивать все направления футбольного хозяйства. Мы создаем не просто клуб, это проект, включающий в себя вертикаль от детской академии до клуба, выступающего на самом высоком уровне. На первых этапах — в ФНЛ. В ходе обсуждений были приятно удивлены, что руководители «Долгопрудного», наши учредители и я одинаково видим, как должен развиваться клуб.

Мы должны вкладывать в подрастающее поколение. При этом финансовые затраты на подготовку игроков должны быть рациональны. Только при таком подходе можно выстроить правильную структуру. Наше мнение: если есть команда, выступающая на высоком уровне, то должна быть еще одна для молодежи, играющая рангом ниже. А для юношей — команда в любительской лиге. Фундаментом всей этой вертикали станет академия, которая должна ежегодно готовить для всех этих команд амбициозных и талантливых ребят.