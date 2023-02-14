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Сегодня, 10:14

Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» устроили массовую драку в отеле

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты ФК «Шинник».
Фото ФК «Шинник»

Игроки «Шинника» и украинского футбольного клуба «Минай» устроили массовую драку на сборах в Анталии (Турция), сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

По информации источника, футболистов расселят по разным отелям.

Представители руководства российской команды сообщили, что в скором времени выступят с официальным заявлением по ситуации.

«Готовим официальный ответ, в скором времени опубликуем», — приводит слова представителя РИА «Новости».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230214/draka-1851862224.html
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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В «Шиннике» отреагировали на информацию о драке российских игроков с украинскими на сборах
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
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 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
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