Футболисты ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» устроили массовую драку в отеле

Игроки «Шинника» и украинского футбольного клуба «Минай» устроили массовую драку на сборах в Анталии (Турция), сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

По информации источника, футболистов расселят по разным отелям.

Представители руководства российской команды сообщили, что в скором времени выступят с официальным заявлением по ситуации.

«Готовим официальный ответ, в скором времени опубликуем», — приводит слова представителя РИА «Новости».