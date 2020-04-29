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Футболисты «Химок» согласились на понижение зарплат

22:02
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В связи с пандемией коронавируса футболисты «Химок» пошли на сокращение зарплат, сообщается на официальном сайте клуба. Игроки согласились на понижение в среднем на 40-50%.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.

Дополнительная информация:

http://fckhimki.com/news/sezon-2019-2020/aprel/futbolisty-khimok-poshli-na-snizhenie-zarplat-/

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