Футболисты «Химок» согласились на понижение зарплат

В связи с пандемией коронавируса футболисты «Химок» пошли на сокращение зарплат, сообщается на официальном сайте клуба. Игроки согласились на понижение в среднем на 40-50%.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.