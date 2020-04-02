Футболисты «Балтики» согласились на понижении зарплаты на 20 процентов, информирует Instagram клуба из Калининграда.

«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды «Балтика» приняли решение о понижении своей заработной платы на 20 процентов, в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. ФК «Балтика» — народная команда, и мы переживаем это нелегкое время вместе с вами», — говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.