Футболисты «Балтики» посетили сеанс фильма «Федя. Народный футболист»

Футболисты «Балтики» посетили сеанс фильма «Федя. Народный футболист».

Помимо просмотра фильма, игроки устроили автограф-сессию для болельщиков, которые также пришли в кинотеатр.

«Сделали множество фотографий, раздали сотни автографов и тепло пообщались с бело-синими!» — говорится в публикации в Telegram-канале «Балтики».

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977-го по 1990-й и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Фильм вышел в прокат 31 октября.