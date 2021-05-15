Футболиста «Спартака-2» увезли на скорой после попадания мяча в лицо
14:17
Полузащитника «Спартака-2» Даниила Денисова увезли прямо с поля на машине скорой помощи.
18-летнему футболисту во время матча 42-го тура первенства ФНЛ с «Чертаново» мяч попал в лицо после мощного удара.
Инцидент произошел на 2-й минуте встречи. Возможно, Денисов потерял сознание. В течение нескольких минут врачи оказывали ему помощь, после чего на поле выехала машина скорой помощи.
Вместо Денисова, который в этом сезоне провел 33 матча, на замену вышел Ильяс Муминов.
Встреча «Спартак-2» — «Чертаново» продолжается. Счет пока ничейный — 0:0.
Читайте также
0
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю