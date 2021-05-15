Футболиста «Спартака-2» увезли на скорой после попадания мяча в лицо

Полузащитника «Спартака-2» Даниила Денисова увезли прямо с поля на машине скорой помощи.

18-летнему футболисту во время матча 42-го тура первенства ФНЛ с «Чертаново» мяч попал в лицо после мощного удара.

Инцидент произошел на 2-й минуте встречи. Возможно, Денисов потерял сознание. В течение нескольких минут врачи оказывали ему помощь, после чего на поле выехала машина скорой помощи.

Вместо Денисова, который в этом сезоне провел 33 матча, на замену вышел Ильяс Муминов.

Встреча «Спартак-2» — «Чертаново» продолжается. Счет пока ничейный — 0:0.