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Футболист «Велеса» дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболист «Велеса» Дмитрий Прищепа дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, сообщает сайт РФС.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча — дисквалифицировать футболиста команды «Велес» г. Москва Дмитрия Прищепу на 2 матча первой лиги», — говорится в заявлении РФС.

В матче 19-го тура первой лиги «Родина» на своем поле сыграла вничью с «Велесом» со счетом 1:1.

Белорусский защитник гостей Дмитрий Прищепа вышел в стартовом составе и был удален в компенсированное время.

Источник: https://rfs.ru/news/217211

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 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
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 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
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17
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