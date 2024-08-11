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Футболист «Родины» Калмыков пришел в себя после потери сознания во время матча против «Чайки»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего команды Амура Калмыкова.

Ранее игрока «Родины» Калмыкова увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем «Чайки».

«Только что разговаривал с Амуром. Травма серьезная. Он две минуты был без сознания, сейчас пришел в себя. Речь внятная, четкая — там посмотрим. По результатам обследования будет понятно, что делать дальше: останется ли он там с кем-то из наших специалистов или полетит с командой. Пока непонятно. Это точно черепно-мозговая травма. Думаю, что есть сотрясение мозга», — сказал Зинин «СЭ».

На 28-й минуте Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. 30-летний россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Калмыков покинул поле на машине скорой помощи.

ФК Родина
ФК Чайка (Песчанокопское)
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нефтехимиком»

Источник: Гаранина могут уволить из «Черноморца» на следующей неделе
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
3
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
4
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
5
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
6
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
8
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
14
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
15
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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10.08 16:00
СКА-Хаб. – Шинник
 0 : 0
10.08 18:00
Сокол – Балтика
 1 : 1
10.08 19:00
Алания – Енисей
 0 : 1
10.08 19:00
Сочи – Черноморец
 2 : 1
11.08 15:00
Тюмень – Ротор
 0 : 1
11.08 19:00
Арсенал – Нефтехимик
 1 : 1
11.08 19:00
Чайка – Родина
 2 : 2
12.08 17:30
Уфа – Урал
 - : -
12.08 20:00
КАМАЗ – Торпедо
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Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

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 2 1 0
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